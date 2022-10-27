Бывший игрок «Реала» стал тренером бывшего клуба Месси

Новости из стана аргентинского клуба «Ньюэлл Олд Бойз», известного как первый клуб Лионеля Месси. Там сменился тренер - теперь команду тренирует Габриэль Хайнце, бывший футболист таких клубов, как «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Рома».

После расставания с «Атланта Юнайтед» Хайнце оставался без работы, но теперь он, наконец-то, сможет приступить к своим обязательствам. Ранее он успел поработать в таких клубах, как «Годой Круз», «Аргентинос Хуниорс» и «Велес Сарсфилд».

Любопытно, что для него «Ньюэлл Олд Бойз» также является первым клубом, за который он поиграл в сезоне 1996\1997. В первом своем матче в новом качестве он сразится с «Розарио Сентрал», клубом, который тренирует Карлос Тевес.