Хайнце уволен с должности наставника «Атланты Юнайтед»

Неудачная серия матчей «Атланты Юнайтед» стала причиной увольнения аргентинского тренера команды МЛС Габриэля Хайнце. Его временно заменит помощник Роб Валентино.

- Конечно, мы не хотели принимать такое решение на данном этапе сезона, но оно правильное для клуба, - отметил президент «Атланты» Даррен Илз в заявлении. - Габи - талантливый тренер, без сомнений, он всем сердцем переживал за результат. Мы благодарны ему за работу и желаем всего самого лучшего.

«Атланта» идет на 10-м месте на Востоке, выиграв лишь два матча из 13. Хайнце прибыл в МЛС в прошлом году, проведя три года во главе команды «Велес Сарсфилд».