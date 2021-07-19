США. МЛС 2020
Сделать ставку
﻿

Хайнце уволен с должности наставника «Атланты Юнайтед»

19 Июля 2021, 00:22,

Неудачная серия матчей «Атланты Юнайтед» стала причиной увольнения аргентинского тренера команды МЛС Габриэля Хайнце. Его временно заменит помощник Роб Валентино.

- Конечно, мы не хотели принимать такое решение на данном этапе сезона, но оно правильное для клуба, - отметил президент «Атланты» Даррен Илз в заявлении. - Габи - талантливый тренер, без сомнений, он всем сердцем переживал за результат. Мы благодарны ему за работу и желаем всего самого лучшего.

«Атланта» идет на 10-м месте на Востоке, выиграв лишь два матча из 13. Хайнце прибыл в МЛС  в прошлом году, проведя три года во главе команды  «Велес Сарсфилд».

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Габриэль Хайнце, Атланта Юнайтед
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце  
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет  
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ  
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС  
Популярные материалы
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году