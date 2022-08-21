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Коллеги Тевеса «настучали» на него и требуют лишить лицензии

21 Августа 2022 • 15:11 Комментировать
Росарио Сентраль
...
Банфилд
2.45 3.05 3.10
22.08 22:30
 

Карлос Тевес стал тренером «Росарио Сентраль», но против него уже сформировалась оппозиция из других тренеров. Как сообщает TyC Sports, группа тренеров подала коллективную жалобу на Тевеса, требуя лишить того тренерской должности, в силу того, что у него якобы нет должной лицензии.

Они напомнили, что для получения тренерской лицензии требуются как минимум два года, а Тевес начал процесс лишь в прошлом году.

- Нас не интересует, кто это, сколь известен игрок. Мы хотим лишь законности. Он начал процесс обучения в 2021 году, и раньше 2023 тренером быть не может. Если он хочет подавать мячи - никаких проблем. А вот работать тренером он не может - по закону, - это текст жалобы на Тевеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Карлос Тевес Росарио Сентраль
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