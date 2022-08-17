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Чемпионат Аргентины. Примера дивизион

Бывший чемпион мира вынужден подрабатывать в качестве телефониста в спортивном центре

 
17 Августа 2022 • 04:02 Комментировать

Еще одним доказательством того, что взятие вершин в профессиональном спорте еще не является гарантией безоблачной и реализовавшейся жизни, стала карьера Мигеля Анхеля Овьедо - участника аргентинской сборной образца 1978 года, той, которая впервые принесла стране титул чемпиона мира по футболу.

Произошло это в неспокойные для страны времена, военные захватили власть и установили диктатуру, именно оттуда и ведет свою родословню термин «хунта», которое в последние годы снова можно часто услышать из динамика телевизора.

Через три года после победы в чемпионате в стране произошел еще один переворот, а еще через год была война с Англией. В общем, спортсмены выиграли титул, но золотом их никто не осыпал.

Для Овьедо жизнь впоследствии сложилась непросто - он поиграл до начала 90-х, а потом столкнулся с необходимостью зарабатывать себе на жизнь. И, в отличие от некоторых своих партнеров по первой чемпионской команде Аргентины («некоторые из моих коллег были вынуждены продать свои футболки, настолько сильно нуждались в деньгах», признался Овьедо), нашел эту работу.

Вот уже 19 лет Овьедо отвечает на телефонные звонки в одном из спортивных центров в своей родной Кордове.

- Это спокойная работа, которая гарантирует стабильный заработок. Она не связана напрямую с футболом, но имеет отношение к спорту, - рассказал 71-летний Овьедо.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Мигель Анхель Овьедо
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