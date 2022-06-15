Уругвайский нападающий Луис Суарес практически договорился с «Ривер Плейт», и заканчивать свою карьеру будет вне Европы. Суарес активно искал себе место в европейских клубах и даже предложил свои услуги «Ювентусу», но там сочли, что форвард просит слишком много денег.

Как сообщает аргентинское Radio Mitre, запросы Суареса готов удовлетворить аргентинский «Ривер Плейт». Источник сообщает о контракте как о деле решенном.

Последние два сезона Луис Суарес провел в мадридском «Атлетико», а перед этим он шесть лет отдал каталонской «Барселоне». Ранее он успел поиграть также за английский «Ливерпуль» и за нидерландские «Гронинген» и «Аякс».