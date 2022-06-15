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Луис Суарес практически договорился с «Ривер Плейт»

15 Июня 2022 • 22:51 Комментировать

Уругвайский нападающий Луис Суарес практически договорился с «Ривер Плейт», и заканчивать свою карьеру будет вне Европы. Суарес активно искал себе место в европейских клубах и даже предложил свои услуги «Ювентусу», но там сочли, что форвард просит слишком много денег.

Как сообщает аргентинское Radio Mitre, запросы Суареса готов удовлетворить аргентинский «Ривер Плейт». Источник сообщает о контракте как о деле решенном.

Последние два сезона Луис Суарес провел в мадридском «Атлетико», а перед этим он шесть лет отдал каталонской «Барселоне». Ранее он успел поиграть также за английский «Ливерпуль» и за нидерландские «Гронинген» и «Аякс».

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Луис Суарес Ривер Плейт
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Идет 45 минута Банфилд 1:0 Сентраль Кордоба Росарио 2.46 3.15 2.95
16.06  01:00 Колон ... Ривер Плейт 3.25 3.30 2.23
16.06  03:30 Бока Хуниорс ... Тигре 1.85 3.60 4.10
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