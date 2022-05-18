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Рикельме назвал самый лучший момент своей карьеры

18 Мая 2022 • 04:33 Комментировать
Бока Хуниорс
2:0
Дефенса и Хустисия
окончен

Европейская карьера талантливого аргентинца Хуана Романа Рикельме не сложилась - его боготворили в Аргентине, но в европейских клубах он хорошо раскрылся лишь в «Вильярреале», с которым добрался в 2006 году до полуфинала Лиги чемпионов. Но лучшим моментом своей карьеры Рикельме считает другой успех.

- Когда мы с «Бока Хуниорс» в 2000 году обыграли мадридский «Реал» в Межконтинентальном Кубке, я был счастлив. Мы все были очень счастливы. Но наверное, день, когда в 2019 мы выиграли выборы и я смог вернуться в клуб благодаря поддержке фанатов, все-таки был самым счастливым для меня, - пояснил Рикельме в интервью ESPN.

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Бока Хуниорс Хуан Роман Рикельме
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