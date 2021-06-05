Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Шахматки Сборные Стадионы Прогнозы

Чемпионат Аргентины. Примера дивизион 2019-2020
Сделать ставку
﻿
0

Тевес объявил об уходе из «Боки Хуниорс»

05 Июня 2021, 09:28,

Опытный аргентинский форвард Карлос Тевес, выступающий за «Боку Хуниорс», объявил о своем уходе из клуба.

«Наступил момент для моего ухода. Я хочу поблагодарить «Боку» за все, это лучший клуб в мировом футболе, за него болеет вся моя семья. Я сам принял это решение. Если ты играешь за эту команду, то обязан выкладываться на 100%, а я уже не могу этого сделать. Спасибо всем, кто работает в «Боке Хуниорс», - приводятся слова 37-летнего футболиста на сайте Джанлуки ди Марцио.

Напомним, что Карлос является воспитанником «Боки Хуниорс». В Европе нападающий запомнился по выступлениям за «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бока Хуниорс, Карлос Тевес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба