Тевес объявил об уходе из «Боки Хуниорс»

Опытный аргентинский форвард Карлос Тевес, выступающий за «Боку Хуниорс», объявил о своем уходе из клуба.

«Наступил момент для моего ухода. Я хочу поблагодарить «Боку» за все, это лучший клуб в мировом футболе, за него болеет вся моя семья. Я сам принял это решение. Если ты играешь за эту команду, то обязан выкладываться на 100%, а я уже не могу этого сделать. Спасибо всем, кто работает в «Боке Хуниорс», - приводятся слова 37-летнего футболиста на сайте Джанлуки ди Марцио.

Напомним, что Карлос является воспитанником «Боки Хуниорс». В Европе нападающий запомнился по выступлениям за «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус».