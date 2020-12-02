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​В Аргентине опубликовали последнее сообщение Марадоны

02 Декабря 2020, 17:19,

Global Look Press

На прошлой неделе из жизни ушёл легендарный футболист Диего Марадона. Аргентинская телепрограмма Secretos Verdaderos опубликовала последнее сообщение аргентинца в Whatsapp. Оно было адресовано парню бывшей девушки Марадоны Вероники Охеды. Она имеет от Марадоны семилетнего сына Диего Фернандо.

«Привет, Марио, это Диего», - начал устало говорить Марадона. «Ты можешь подумать, что это невероятно, но я вижу, что Веронике сейчас хорошо. Она сказала, что сейчас с тобой. Позаботься о ней и о моём ангеле Диегито, равных которому нет. У меня много сыновей, но этот избавит меня от последних седых полос», - приводит слова Диего Football Italia.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Диего Марадона
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Комментарии (1)
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Alex1972
02 Декабря 2020, 17:38

Жаль... Жаль, что лучшее мы начинаем видить в конце пути.... В этом и есть главная проблема жизни... Жаль..

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