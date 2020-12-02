​В Аргентине опубликовали последнее сообщение Марадоны

На прошлой неделе из жизни ушёл легендарный футболист Диего Марадона. Аргентинская телепрограмма Secretos Verdaderos опубликовала последнее сообщение аргентинца в Whatsapp. Оно было адресовано парню бывшей девушки Марадоны Вероники Охеды. Она имеет от Марадоны семилетнего сына Диего Фернандо.

«Привет, Марио, это Диего», - начал устало говорить Марадона. «Ты можешь подумать, что это невероятно, но я вижу, что Веронике сейчас хорошо. Она сказала, что сейчас с тобой. Позаботься о ней и о моём ангеле Диегито, равных которому нет. У меня много сыновей, но этот избавит меня от последних седых полос», - приводит слова Диего Football Italia.