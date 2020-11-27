Марадона похоронен в Буэнос-Айресе рядом с родителями

Легенда аргентинского футбола Диего Армандо Марадона был похоронен на кладбище возле Буэнос-Айреса. Об этом информирует TN.

Диего был похоронен на кладбище Белла Виста. Там же похоронены его родители. В церемонии похорон приняли участие только родные и близкие бывшего футболиста и тренера.

Марадона умер в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. В бытность футболистом Диего выступал за «Аргентинос Хуниорс», «Боку Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз».

Ранее стало известно, что матчи 16-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания в память о Марадоне.