Матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Марадоне

Матчи 16-го тура российской Премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память о легенде аргентинского футбола Диего Марадоне, об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

Марадона скончался вчера, 25 ноября, ему было 60 лет.

Шестнадцатый тур чемпионата России откроется субботним матчем между тульским «Арсеналом» и «Зенитом», начало которого запланировано на 14:00 по московскому времени.

После пятнадцати туров лидером турнира является московский ЦСКА, в активе которого тридцать два очка, идущий на втором месте «Зенит» отстает лишь на один зачетный балл.

Что касается «подвала» турнирной таблице, то в зоне вылета на данный момент находятся «Ротор» и «Уфа».