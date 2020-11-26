Экс-вратарь сборной Англии Шилтон: «В Марадоне не было честности»

Бывший вратарь сборной Англии Питер Шилтон высказался о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны.

«Моя жизнь уже давно тесно связана с Марадоной, но не так, как хотелось бы. Мне грустно слышать о его смерти в таком молодом возрасте. Он был самым великим игроком, с которым я когда-либо сталкивался. Сейчас все мои мысли связаны с его семьёй.

Финал 1986 года? Никто из нас не ожидал, что такое произойдёт. Он понимал, что не дотянется головой до мяча, поэтому сыграл рукой. Явное нарушение. Обман. Когда он побежал праздновать, то дважды оглядывался назад, ожидая услышать свисток судьи. Он понимал, что натворил.

Меня не волнует, что люди говорят о том, что он выиграл ту игру для Аргентины. Он почти сразу же забил второй гол, который был блестящим. Но мы всё ещё не отошли от того, что произошло минутами ранее. Мы не сомневаемся, что без первого гола не было бы и второго.

Мне не нравится, что он так и не извинился. Он ни разу не сказал, что обманул и хотел бы извиниться. Вместо этого он пропагандировал термин «Рука Бога». У Марадоны было величие, но не было честности», - цитирует Шилтона Daily Mail.