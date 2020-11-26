Экс-вратарь сборной Англии Шилтон: «В Марадоне не было честности»

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26 Ноября 2020, 12:00,
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Бывший вратарь сборной Англии Питер Шилтон высказался о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны.
«Моя жизнь уже давно тесно связана с Марадоной, но не так, как хотелось бы. Мне грустно слышать о его смерти в таком молодом возрасте. Он был самым великим игроком, с которым я когда-либо сталкивался. Сейчас все мои мысли связаны с его семьёй.
Финал 1986 года? Никто из нас не ожидал, что такое произойдёт. Он понимал, что не дотянется головой до мяча, поэтому сыграл рукой. Явное нарушение. Обман. Когда он побежал праздновать, то дважды оглядывался назад, ожидая услышать свисток судьи. Он понимал, что натворил.
Меня не волнует, что люди говорят о том, что он выиграл ту игру для Аргентины. Он почти сразу же забил второй гол, который был блестящим. Но мы всё ещё не отошли от того, что произошло минутами ранее. Мы не сомневаемся, что без первого гола не было бы и второго.
Мне не нравится, что он так и не извинился. Он ни разу не сказал, что обманул и хотел бы извиниться. Вместо этого он пропагандировал термин «Рука Бога». У Марадоны было величие, но не было честности», - цитирует Шилтона Daily Mail.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Диего Марадона, Питер Шилтон
четырьмя годами ранее, английской подводной лодкой был потоплен крейсер "Адмирал Бельграно", находившийся вне зоны боевых действий (Фолклендский конфликт).
победа над Англией на ЧМ 1986 была единственной реальной местью, на которую была способна униженная Аргентина, а гол рукой стал шикарной оплеухой по английским щам).
Вообще-то это был не финал,а 1/4 финала.Или у Шилтона плохо с памятью или выдает желаемое за действительное. А вообще,про покойника или только хорошее или вообще ничего... Можно было и промолчать про гол рукой в сегодняшний день.
Шилтона понять можно , наверное только в такие минуты прощают даже злейших врагов .
А ещё никогда не было, чтобы без первого гола был второй! Умник Шилтон))) про свои банки на пару с Симэном лучше расскажи)))) Марадона был Марадоной !