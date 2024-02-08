«ПСЖ» не испытал проблем в матче с «Брестом»

В центральном матче 1/8 финала Кубка Франции «ПСЖ» играл против «Бреста». Гости играли вторым номером и создали не так много, но могли открыть счет после удара Мартина Сатриано метров с 25 - штанга. Усман Дембеле отобрал мяч на фланге и сыграл под удар Килиану Мбаппе, а тот сильно и точно нанес удар - 1:0. После углового мяч вернулся к Дембеле, прострел к воротам, и Данилу Перейра ногой переправил мяч в сетку - 2:0. В контратаке Мбаппе перебросил голкипера и попал в перекладину. Просто удивительно, что мяч несколько раз не побывал в воротах гостей, более того, они вернули интригу. После подачи с правого фланга Стив Мунье отлично пробил головой - 2:1. Тут же вторая желтая карточка у Лилиана Брассье, гости в меньшинстве. На 90-й минуте «ПСЖ» разыграл мяч до верного, Ашраф Хакими подключил Гонсалу Рамуша, который поразил пустой угол ворот - 3:1.

«ПСЖ» идет дальше.Протокол игры