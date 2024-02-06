Энрике: «Брест» — одна из лучших команд во Франции

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем кубковом матче с «Брестом».

«Брест» — это команда, которая очень хорошо обороняется. Это одна из лучших команд чемпионата Франции, поэтому нас ждет очень трудный матч Кубка Франции», — приводит слова Энрике пресс-служба парижан.

Матч 1/8 финала национального Кубка «ПСЖ» - «Брест» состоится завтра, 7 февраля. Начало поединка запланировано на 23:10 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, в конце января команды встречались между собой в рамках Лиги 1. Матч завершился вничью – 1:1.