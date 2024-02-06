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Франция. Кубок

Энрике: «Брест» — одна из лучших команд во Франции

06 Февраля 2024 • 15:26 Комментировать
ПСЖ
...
Брест
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07.02 23:10

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем кубковом матче с «Брестом».

«Брест» — это команда, которая очень хорошо обороняется. Это одна из лучших команд чемпионата Франции, поэтому нас ждет очень трудный матч Кубка Франции», — приводит слова Энрике пресс-служба парижан.

Матч 1/8 финала национального Кубка «ПСЖ» - «Брест» состоится завтра, 7 февраля. Начало поединка запланировано на 23:10 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, в конце января команды встречались между собой в рамках Лиги 1. Матч завершился вничью – 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Брест Луис Энрике

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ПСЖ БРЕСТ
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