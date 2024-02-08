Рамуш — о матче с «Брестом»: «Я рад, что смог забить»

Форвард «ПСЖ» Гонсалу Рамуш прокомментировал победу своей команды над «Брестом».

Напомним, встреча 1/8 финала Кубка Франции завершилась со счетом 3:1 в пользу парижан. Рамуш провел на поле 11 минут и отметился забитым мячом.

— Думаю, что мы провели очень хороший матч, выиграли. Главное, что смогли одержать победу. И еще я рад, что мне удалось забить гол в концовке встречи, — приводит слова Рамуша пресс-служба французского гранда.

В текущем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет одну голевую передачу.