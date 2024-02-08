«Ницца» сокрушила «Монпелье» в кубковом матче

В споре за выход в четвертьфинал Кубка Франции сошлись «Монпелье» и «Ницца». Получилась игра в одни ворота, так как гости забивали и забивали свои моменты. С 29-й по 39-й минуту футболисты «Ниццы» сделали счет разгромным, а также отличился на 62-й минуте. Противник в концовке не реализовал пенальти, но все же забил гол престижа - 1:4.