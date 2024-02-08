«Ницца» сокрушила «Монпелье» в кубковом матче

В споре за выход в четвертьфинал Кубка Франции сошлись «Монпелье» и «Ницца». Получилась игра в одни ворота, так как гости забивали и забивали свои моменты. С 29-й по 39-й минуту футболисты «Ниццы» сделали счет разгромным, а также отличился на 62-й минуте. Противник в концовке не реализовал пенальти, но все же забил гол престижа - 1:4.
Протокол игры
|29'Ндайишимийе Юссуф (0:1)
|37'Лоше Том (0:2)
|39'Чо Мохамед-Али (0:3)
|62'Клод-Морис Алексис (0:4)
|(1:4) Модибо Саньян75'
Лекомт Бенжамен• 61'Хефти Сильван•Омерагич Бечир•Модибо Саньян•Сент-Люс Тео•Кулибали Танги66' (Геген Аксель (66') •Леруа Лео•Ферри Жордан•Саванье Тежи 34'46' (Делайе Саша (46') •Карамо Янн66' (Фаяд Халил (66') •Хазри Вахби46' (Ндиайе Джуниор (46')
Булка Марцин•Росарио Пабло• 46'Тодибо Жан-Клер•Данте Бонфим76' (Менди Антуан (76') •Перро Ромен87' (Amidou Doumbouya (87') •Клод-Морис Алексис• 34'Ндайишимийе Юссуф•Лоше Том•Сансон Морган77' (Дауда Траоре (77') •Лаборд Гаэтан64' (Гессан Эванн (64') •Чо Мохамед-Али64' (Бальде Алиу (64') 71'
Запасные: Бар Мельвен•Будауи Хишем•Дюпе Максим•Лотомба Жордан
07 февраля.
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