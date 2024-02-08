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Франция. Кубок

«Ницца» сокрушила «Монпелье» в кубковом матче

08 Февраля 2024 • 00:28 Комментировать
Монпелье
1:4
Ницца

В споре за выход в четвертьфинал Кубка Франции сошлись «Монпелье» и «Ницца». Получилась игра в одни ворота, так как гости забивали и забивали свои моменты. С 29-й по 39-й минуту футболисты «Ниццы» сделали счет разгромным, а также отличился на 62-й минуте. Противник в концовке не реализовал пенальти, но все же забил гол престижа - 1:4.

Протокол игры  
Монпелье1:4Ницца
  29'Ндайишимийе Юссуф (0:1)
  37'Лоше Том (0:2)
  39'Чо Мохамед-Али (0:3)
  62'Клод-Морис Алексис (0:4)
(1:4) Модибо Саньян75'  
Лекомт Бенжамен  61'Хефти СильванОмерагич БечирМодибо СаньянСент-Люс ТеоКулибали Танги 66' (Геген Аксель ( 66') Леруа ЛеоФерри ЖорданСаванье Тежи  34' 46' (Делайе Саша ( 46') Карамо Янн 66' (Фаяд Халил ( 66') Хазри Вахби 46' (Ндиайе Джуниор ( 46')
Запасные: Жюльен КристоферДиздаревич БелминТшато ЭнзоСилла ИссиагаШотар Жорис
Булка МарцинРосарио Пабло  46'Тодибо Жан-КлерДанте Бонфим 76' (Менди Антуан ( 76') Перро Ромен 87' (Amidou Doumbouya ( 87') Клод-Морис Алексис  34'Ндайишимийе ЮссуфЛоше ТомСансон Морган 77' (Дауда Траоре ( 77') Лаборд Гаэтан 64' (Гессан Эванн ( 64') Чо Мохамед-Али 64' (Бальде Алиу ( 64'  71')
Запасные: Бар МельвенБудауи ХишемДюпе МаксимЛотомба Жордан
07 февраля.

 

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19:24
Бесплатный прогноз и ставка на матч Монпелье — Ницца Кубка Франции — 7 февраля 2024
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