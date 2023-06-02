Во Франции по необычной причине был сорван важный матч

В пятницу вечером во французской Лиге 2 проходил важный матч «Бордо» против «Родеза». На экваторе первого тайма гостям удалось открыть счёт – автором гола стал Лука Буаде. Футболист принялся праздновать своё результативное действие, но в этот момент кто-то (вероятно, спустившийся с трибуны «Матмю Атлантик» болельщик) толкнул автора гола. На видео видно, как какой-то человек осуществляет толчок.

Толчкок не выглядел серьёзным, но Буаде начали оказывать помощь, а организаторы матча принялись совещаться. В итоге было принято решение о том, что в пятницу игра возобновлена не будет. Какая судьба ждёт матч, пока неизвестно. Следите за новостями.

Стоит сказать, что «Бордо» претендует на повышение в классе до Лиги 1, а «Родез» - на сохранение прописки во втором по рангу дивизионе.