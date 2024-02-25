«Мои мысли с тобой»: Мбаппе поддержал футболиста «Бордо»

Звездный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе посредством социальных сетей выразил слова поддержки игроку «Бордо» Альберту Хосуэ Элису, которого ввели в искусственную кому после травмы головы.
«Все мои мысли с тобой», - оставил сообщение 25-летний футболист в соцсети.
Напомним, что Элис неудачно приземлился по ходу матча Лиги 2 против «Генгама» (1:0). Игрока унесли с поля на носилках и отправили в больницу.
После домашней победы «Бордо» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице второго французского дивизиона.
Форвард «Бордо» был введён в искусственную кому после травмы головы
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