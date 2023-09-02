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Франция. Лига 2

Экс-нападающий «Ливерпуля» Кэрролл перешёл в клуб второй лиги Франции официально

02 Сентября 2023 • 08:22 Комментировать

Английский нападающий Энди Кэрролл продолжит карьеру во Франции. 34-летний центрфорвард пополнил ряды «Амьена», выступающего во втором дивизионе.

Как сообщила пресс-служба клуба, с футболистом подписано двухлетнее трудовое соглашение. За новую команду Энди будет выступать под 99-м номером.

«Рад оказаться в этом клубе. Мне не терпится надеть форму «Амьена». Приложу максимум усилий, чтобы помочь команде добиться поставленных целей», - передает слова англичанина пресс-служба клуба.

Предыдущим местом работы Кэрролла был «Рединг». На Туманном Альбионе он также известен по выступлениям за «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

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