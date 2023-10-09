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Франция. Лига 2

Риера близок к назначению на пост тренера «Бордо»

09 Октября 2023 • 22:50 Комментировать
Бордо
0:1
Лаваль

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Испании Альберт Риера близок к назначению на пост тренера французского «Бордо».

По информации журналиста Маттео Моретто, в руководстве бывших победителей Лиги 1 работают над приглашением нынешнего наставника словенского клуба «Целе», который находится на первом месте в турнирной таблице местного чемпионата. Ранее Риера выступал за «Бордо».

Отметим, что 7 октября «Бордо» объявило об отставке Давида Гийона, под чьим руководством клуб идёт на 13-м месте в таблице Лиги 2.

Напомним, что в период профессиональной карьеры Риера выступал за «Ливерпуль», «Олимпиакос», «Эспаньол» и «Галатасарай». На счету полузащитника 16 матчей в футболке сборной Испании. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бордо Альберт Риера
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