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Франция. Лига 2

«Бордо» продолжает своё падение уже и в Лиге 2

07 Октября 2023 • 20:17 Комментировать
Бордо
0:1
Лаваль

С треском вылетевший из высшей лиги французского чемпионата «Бордо», в прошлом неоднократно становившийся чемпионом Франции, продолжает сыпаться и во втором дивизионе - ждать его возвращения в Лигу 1 вряд ли стоит, разве что если в команду вдруг перейдет Лионель Месси.

Сегодня команда проиграла в десятом туре на своем поле «Лаваль» с минимальным гандикапом, и после десяти матчей на счету «Бордо» лишь 11 очков, она идет на тринадцатом месте.

Это худший результат за всю эру в три очка за победу для команды, вылетевшей из Лиги 1 в Лигу 2, наряду с «Аяччо» и «Дижона» в сезоне 2010/2011, которые также имели после десяти туров по 11 очков.

Протокол игры  
Бордо0:1Лаваль
  33'Тшокунте Малик (0:1)
Стрончек РафалМишлен Клеман 84' (Питу Алекси ( 84') Грегерсен СтианБарбе ЙоаннJacques Ekomie 46' (Вайссбек Гаэтан ( 46') Диас Педро 74' (Mathias De Amorim ( 74') Игнатенко Даниил  35'Кассуби Йохан 46' (Marvin De Lima ( 46') Давиташвили ЗурикоЭлис АльбертЛиволан Жереми 64' (Випотник Жан ( 64')
Запасные: Йонссон Карл-ЙоханМпуту Малкольм-Бокеле
Самасса Мамаду IIБодри МарвинТаварес ЙоанДиав Эльхаджи Пап  28' 59' (Уане Петер ( 59') Варгас ТибоAmine CherniСанна Сам 90' (Бальде Яссер ( 90') Руа Джимми 84' (William Benard ( 84'  88') Тома ТитуанЛаскари Реми Лебо 59' (Кадиле Джуниор ( 59') Тшокунте Малик  13' 84' (Телль Жордан ( 84')
Запасные: Обуа МаксимБобишон Антонен
07 октября. Стадион "Матмю Атлантик" (Бордо).

 

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