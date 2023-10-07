«Бордо» продолжает своё падение уже и в Лиге 2

С треском вылетевший из высшей лиги французского чемпионата «Бордо», в прошлом неоднократно становившийся чемпионом Франции, продолжает сыпаться и во втором дивизионе - ждать его возвращения в Лигу 1 вряд ли стоит, разве что если в команду вдруг перейдет Лионель Месси.

Сегодня команда проиграла в десятом туре на своем поле «Лаваль» с минимальным гандикапом, и после десяти матчей на счету «Бордо» лишь 11 очков, она идет на тринадцатом месте.

Это худший результат за всю эру в три очка за победу для команды, вылетевшей из Лиги 1 в Лигу 2, наряду с «Аяччо» и «Дижона» в сезоне 2010/2011, которые также имели после десяти туров по 11 очков.