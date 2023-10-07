«Бордо» продолжает своё падение уже и в Лиге 2

С треском вылетевший из высшей лиги французского чемпионата «Бордо», в прошлом неоднократно становившийся чемпионом Франции, продолжает сыпаться и во втором дивизионе - ждать его возвращения в Лигу 1 вряд ли стоит, разве что если в команду вдруг перейдет Лионель Месси.
Сегодня команда проиграла в десятом туре на своем поле «Лаваль» с минимальным гандикапом, и после десяти матчей на счету «Бордо» лишь 11 очков, она идет на тринадцатом месте.
Это худший результат за всю эру в три очка за победу для команды, вылетевшей из Лиги 1 в Лигу 2, наряду с «Аяччо» и «Дижона» в сезоне 2010/2011, которые также имели после десяти туров по 11 очков.
Протокол игры
|33'Тшокунте Малик (0:1)
Стрончек Рафал•Мишлен Клеман84' (Питу Алекси (84') •Грегерсен Стиан•Барбе Йоанн•Jacques Ekomie46' (Вайссбек Гаэтан (46') •Диас Педро74' (Mathias De Amorim (74') •Игнатенко Даниил• 35'Кассуби Йохан46' (Marvin De Lima (46') •Давиташвили Зурико•Элис Альберт•Ливолан Жереми64' (Випотник Жан (64')
Запасные: Йонссон Карл-Йохан•Мпуту Малкольм-Бокеле
Самасса Мамаду II•Бодри Марвин•Таварес Йоан•Диав Эльхаджи Пап 28'59' (Уане Петер (59') •Варгас Тибо•Amine Cherni•Санна Сам90' (Бальде Яссер (90') •Руа Джимми84' (William Benard (84') • 88'Тома Титуан•Ласкари Реми Лебо59' (Кадиле Джуниор (59') •Тшокунте Малик 13'84' (Телль Жордан (84')
Запасные: Обуа Максим•Бобишон Антонен
07 октября. Стадион "Матмю Атлантик" (Бордо).
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