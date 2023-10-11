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Чемпионат Франции. Лига 1

Романо подтвердил назначение Риеры в «Бордо»

11 Октября 2023 • 18:36 Комментировать

Известный инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях подтвердил недавнюю новость о том, что испанский тренер, бывший игрок «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Альберт Риера возглавит известный французский клуб – «Бордо».

По его информации, испанец подпишет контракт длительностью до конца сезона-2024/25. Ранее Романо рапортовал, что стороны клуба и тренера уже практически завершили сделку. А компенсация словенскому «Целе» за уход тренера составит 600 тыс. евро.

Напомним, после 10 туров во французской Лиге 2 «Бордо» идёт лишь на 13-м месте с 11 очками, отставание от первого места – солидное и составляет 14 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Бордо Альберт Риера Целе
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