Романо подтвердил назначение Риеры в «Бордо»

Известный инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях подтвердил недавнюю новость о том, что испанский тренер, бывший игрок «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Альберт Риера возглавит известный французский клуб – «Бордо».

По его информации, испанец подпишет контракт длительностью до конца сезона-2024/25. Ранее Романо рапортовал, что стороны клуба и тренера уже практически завершили сделку. А компенсация словенскому «Целе» за уход тренера составит 600 тыс. евро.

Напомним, после 10 туров во французской Лиге 2 «Бордо» идёт лишь на 13-м месте с 11 очками, отставание от первого места – солидное и составляет 14 очков.