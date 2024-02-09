​Лаланд возглавил «Бастию» и сразу же выиграл дерби

Бывший нападающий «Осера» славных для клуба времен 90-х годов, а также сборной Франции, Лилиан Лаланд, в последнее время тренировал юношей «Бастии». Руководство, разозленное затянувшейся полосой неудач выступающего в Лиге 2 клуба, решило сменить тренера - Режи Бруара.

На его мсто был приглашен Лаланд - как временное решение. Но он выиграл свой первый же матч у руля клуба - и не какой-нибудь, а корсиканское дерби с «Аяччо». И теперь руководство «Бастии» собирается присмотреться к Лаланду как к постоянному наставнику первой команды.

Любопытно, что «Бастия» - абсолютно первый тренерский опыт в карьере Лаланда.