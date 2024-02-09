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Франция. Лига 2

​Лаланд возглавил «Бастию» и сразу же выиграл дерби

09 Февраля 2024 • 02:15 Комментировать
Бастия
1:0
Аяччо

Бывший нападающий «Осера» славных для клуба времен 90-х годов, а также сборной Франции, Лилиан Лаланд, в последнее время тренировал юношей «Бастии». Руководство, разозленное затянувшейся полосой неудач выступающего в Лиге 2 клуба, решило сменить тренера - Режи Бруара.

На его мсто был приглашен Лаланд - как временное решение. Но он выиграл свой первый же матч у руля клуба - и не какой-нибудь, а корсиканское дерби с «Аяччо». И теперь руководство «Бастии» собирается присмотреться к Лаланду как к постоянному наставнику первой команды.

Любопытно, что «Бастия» - абсолютно первый тренерский опыт в карьере Лаланда.


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Евро-Футбол.Ру,
Бастия Лилиан Лаланд

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