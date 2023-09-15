Бывший защитник испанской «Севильи» Тимоти Колодзейчак, который выигрывал с андалусийцами Лигу Европы, продолжит карьеру у себя на родине. Новым местом работы 31-летнего француза стал «Париж», об этом рапортует клубная пресс-служба. Контракт между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

«Очень рад вернуться во Францию и выступать за «Париж». У этого клуба большие амбиции, мы сделаем все для того, чтобы подняться в Лигу 1. Доволен, что подписал с ними контракт», - цитирует футболиста пресс-служба клуба.

Предыдущим клубом Колодзейчака был «Шальке». Он ушел из клуба летом на правах свободного агента.