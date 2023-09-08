Лапорт: «Хочу завершить карьеру в «Атлетике» или «Бордо»

Центральный защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт поделился мыслями о своём будущем.

В августе 29-летний игрок сменил клуб, перебравшись из «Манчестер Сити» в саудовский «Аль-Наср». Интерес к центрбеку также проявлял «Атлетик» Бильбао, в котором тот начинал карьеру.

«У меня были различные варианты. Я поддерживаю контакт с «Атлетиком» с тех пор, как ушёл оттуда. В клубе знают, что я хочу однажды вернуться, но этим летом я решил, что подходящий момент ещё не настал. При этом я намерен завершить карьеру в «Атлетике» или «Бордо», – передаёт TMW слова Лапорта, отыгравшего за баскский коллектив 222 матча в период с 2012 по 2018 год.