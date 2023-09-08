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Лапорт: «Хочу завершить карьеру в «Атлетике» или «Бордо»

08 Сентября 2023 • 02:26 Комментировать
Аль-Хазм
1:5
Аль-Наср Эр-Рияд
окончен

Центральный защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт поделился мыслями о своём будущем.

В августе 29-летний игрок сменил клуб, перебравшись из «Манчестер Сити» в саудовский «Аль-Наср». Интерес к центрбеку также проявлял «Атлетик» Бильбао, в котором тот начинал карьеру.

«У меня были различные варианты. Я поддерживаю контакт с «Атлетиком» с тех пор, как ушёл оттуда. В клубе знают, что я хочу однажды вернуться, но этим летом я решил, что подходящий момент ещё не настал. При этом я намерен завершить карьеру в «Атлетике» или «Бордо», – передаёт TMW слова Лапорта, отыгравшего за баскский коллектив 222 матча в период с 2012 по 2018 год.

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Бордо Атлетик Бильбао Эмерик Лапорт трансферы футбола - лето 2023 Аль-Наср Эр-Рияд
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