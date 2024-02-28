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Чемпионат Франции. Лига 1

Форвард «Бордо» Элис выведен из искусственной комы официально

28 Февраля 2024 • 22:40 Комментировать

Несколько дней назад из французского футбола пришла неприятная весть – нападающий «Бордо» Альберт Элис получил травму головы, а после инцидента на матче был введён в искусственную кому. Как сообщает пресс-служба «Бордо», ссылаясь на семью футболиста, сейчас Элис уже выведен из искусственного коматозного состояния.

Напомним, что Элис столкнулся головой с форвардом «Генгама» в первом тайме очного матча команд. После тяжёлой травмы нападающий был прооперирован. Как добавила семья Элиса, сейчас футболист уже идёт на поправку.

Ранее поддержку Элису выразил звёздный форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе.

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Евро-Футбол.Ру,
Бордо Альберт Элис
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22:40 · Франция. Лига 1
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