Несколько дней назад из французского футбола пришла неприятная весть – нападающий «Бордо» Альберт Элис получил травму головы, а после инцидента на матче был введён в искусственную кому. Как сообщает пресс-служба «Бордо», ссылаясь на семью футболиста, сейчас Элис уже выведен из искусственного коматозного состояния.

Напомним, что Элис столкнулся головой с форвардом «Генгама» в первом тайме очного матча команд. После тяжёлой травмы нападающий был прооперирован. Как добавила семья Элиса, сейчас футболист уже идёт на поправку.

Ранее поддержку Элису выразил звёздный форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе.