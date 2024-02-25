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Франция. Лига 2

Форвард «Бордо» был введён в искусственную кому после травмы головы

25 Февраля 2024 • 11:26 Комментировать

Форвард «Бордо» Альберт Хосуэ Элис был введен в искусственную кому после того, как получил травму головы в поединке 26-го тура Лиги 2 против «Генгама» (1:0).

Как сообщают журналисты Le Parisien, нападающий неудачно приземлился на газон после воздушной дуэли с соперником. Элис потерял сознание, после чего его унесли на носилках с поля. Спустя какое-то время игрок пришёл в сознание, но всё равно был введён в состояние искусственной комы с целью безопасной транспортировки в госпиталь.

После домашней победы «Бордо» располагается на 13-й позиции в турнирной таблице второго французского дивизиона.

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