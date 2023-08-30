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Эндрю Кэрролл может перейти в клуб из Франции

30 Августа 2023 • 02:09 Комментировать
Амьен
...
Генгам
02.09 20:00

Нападающий «Рединга» Эндрю Кэрролл заинтересовал «Амьен».

По итогам прошедшего розыгрыша Чемпионшипа «Рединг» не сумел сохранить прописку, заняв 22-е место. По информации журналиста Санти Ауны, теперь бывший форвард сборной Англии может трудоустроиться во Франции: «Амьен», выступающий в Лиге 2, намерен пригласить 34-летнего футболиста, который уже прошёл медосмотр. Стороны находятся в шаге от заключения сделки.

Эндрю Кэрролл наиболее известен по выступлениям за «Ливерпуль», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Цвета «Рединга» игрок защищает с сентября 2022 года. Текущая трансферная стоимость англичанина оценивается порталом Transfermarkt в 300 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рединг Эндрю Кэрролл Амьен трансферы футбола - лето 2023
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