Эндрю Кэрролл может перейти в клуб из Франции

Нападающий «Рединга» Эндрю Кэрролл заинтересовал «Амьен».

По итогам прошедшего розыгрыша Чемпионшипа «Рединг» не сумел сохранить прописку, заняв 22-е место. По информации журналиста Санти Ауны, теперь бывший форвард сборной Англии может трудоустроиться во Франции: «Амьен», выступающий в Лиге 2, намерен пригласить 34-летнего футболиста, который уже прошёл медосмотр. Стороны находятся в шаге от заключения сделки.

Эндрю Кэрролл наиболее известен по выступлениям за «Ливерпуль», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Цвета «Рединга» игрок защищает с сентября 2022 года. Текущая трансферная стоимость англичанина оценивается порталом Transfermarkt в 300 тысяч евро.