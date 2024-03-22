Стало известно, что владелец «Анже» приговорён к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год.

По информации издания Le Monde, Саид Шабан был признан французским судом виновным в домогательствах.

Ранее экс-сотрудницы «Анже» и предприятия Шабана по производству холодных закусок заявили, что подвергались насильственным объятиям и прикосновениям к ягодицам и груди.

В итоге бизнесмен был признан виновным по шести эпизодам. Также ещё один случай доказан не был.

Отметим, что «Анже» на данный момент выступает во второй лиге Франции, располагаясь на второй позиции турнирной таблицы.