​«Бордо» засчитали техническое поражение, команда не вернулась в топ-дивизион

В начале июня в последнем туре французской Лиги 2 встречались «Бордо» и «Родез». Чтобы вернуться в топ-дивизион, «жирондинцам» нужно было выигрывать, причём крупно. При этом «Бордо» на экваторе первого тайма пропустил. Когда «Родез» праздновал гол, с трибуны спустился фанат, который толкнул футболистов гостевой команды. Толчок казался несильным, но игроку понадобилась помощь медиков, и игра была сорвана.

В итоге дисциплинарный комитет засчитал «Бордо» техническое поражение. Таким образом, в Лигу 1 вместе с «Гавром» отправился «Метц».

Стоит напомнить, что в следующем сезоне в топ-дивизионе Франции выступят 18 команд, а не 20.