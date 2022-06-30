Экс-форвард «Ростова» перешёл в «Сошо»

Бывший нападающий «Ростова» Мусса Думбия продолжит свою карьеру во втором французском дивизионе.

27-летний малийский футболист, который последние четыре года выступал за клуб «Реймс», решил перебраться в «Сошо», с которым форвард подписал трёхлетнее соглашение. Стоит отметить, что в команду из второй французской лиги Думбрия перебрался на правах свободного агента. Напомним, что до этого Мусса выступал в РПЛ за «Ростов» и тульский «Арсенал».

В прошлом сезоне Мусса Думбия провёл в Лиге 1 в составе «Реймса» лишь четыре поединка, но результативными действиями не отметился.