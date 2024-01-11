​«Аталанта» выбивает «Милан» из Кубка Италии

Вслед за «Интером» Кубок Италии покидает и «Милан» - команда Стефано Пиоли повела в счете под конец первого тайма благодаря усилиям Леау, но сразу же пропустила ответный мяч от Тена Копмейнерса. А во втором тайме арбитр назначил пенальти в пользу «Аталанты» (причем заработал его Алексей Миранчук), и все тот же Копмейнерс реализовал его.
Хотя до конца матча оставалось еще полчаса, «Милан» так и не смог уйти от поражения. «Аталанта» теперь сыграет с «Фиорентиной» в полуфинале Кубка Италии.
Протокол игры
|(1:0) Леау Рафаэл45'
|45'Копмейнерс Тëн (1:1)
|59'Копмейнерс Тëн (1:2)
Меньян Майк•Калабрия Давиде62' (Шимич Ян-Карло (62') •Габбия Маттео39' (Кьяер Симон (39') •Эрнандес Тео• 58'Хименес Алехандро61' (Терраччано Филиппо (61') •Муса Юнус•Рейндерс Тиджани73' (Адли Ясин (73') •Пулишич Кристиан•Лофтус-Чик Рубен73' (Жиру Оливье (73') •Леау Рафаэл• 80'Йович Лука
Карнесекки Марко•Скальвини Джорджио86' (Муриэль Луис (86') •Джимсити Берат•Колашинац Сеад•Хольм Эмиль•Руджери Маттео78' (Дзаппакоста Давиде (78') •Де Рон Мартен42' (Пашалич Марио (42') •Эдерсон Хонорато• 90'Копмейнерс Тëн86' (Хиен Исак (86') •Миранчук Алексей•Де Кетеларе Шарль78' (Скамакка Джанлука (78')
10 января.
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