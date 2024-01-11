​«Аталанта» выбивает «Милан» из Кубка Италии

Вслед за «Интером» Кубок Италии покидает и «Милан» - команда Стефано Пиоли повела в счете под конец первого тайма благодаря усилиям Леау, но сразу же пропустила ответный мяч от Тена Копмейнерса. А во втором тайме арбитр назначил пенальти в пользу «Аталанты» (причем заработал его Алексей Миранчук), и все тот же Копмейнерс реализовал его.

Хотя до конца матча оставалось еще полчаса, «Милан» так и не смог уйти от поражения. «Аталанта» теперь сыграет с «Фиорентиной» в полуфинале Кубка Италии.