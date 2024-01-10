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Италия. Кубок Италии

​Миранчук – в основе «Аталанты» на битву с «Миланом»

10 Января 2024 • 22:15 Комментировать
Милан
0:0
Аталанта
1 2.20 X 3.50 2 3.35
1-й тайм

В среду вечером в Италии пройдёт кубковый матч между «Миланом» и «Аталантой». Стоит отметить, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в стартовый состав команды из Бергамо.

В сезоне 2023/2024 Миранчук получал не так много игрового времени, но в последних матчах ситуация улучшилась. 28-летний хавбек отыграл 87 минут против «Сассуоло» (Кубок Италии) и 90 минут против «Ромы» (Серия А). В обоих матчах Миранчук отмечался результативными действиями в виде голов или голевых передач – 1+1 и 0+1 соответственно.

Следить за матчем «Милан» - «Аталанта» можно будет в текстовой трансляции. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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МИЛАН АТАЛАНТА
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