​«Милан» озвучил состав на матч против «Аталанты»

В среду вечером «Милан» проведёт матч 1/4 финала Кубка Италии против «Аталанты». Рулевой «россонери» Стефано Пиоли решил включить в стартовый состав команды таких футболистов:

Меньян, Калабрия, Габбия, Тео Эрнандес, Хименес, Рейндерс, Муса, Пулишич, Лофтус-Чик, Леау, Йович.

Матч между «Миланом» и «Аталантой» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Добавим, что «Милан» на текущий момент располагается на третьей позиции в таблице Серии А.