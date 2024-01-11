​Де Кетеларе: «Я доволен в «Аталанте»

Итальянская «Аталанта» прошла в полуфинал Кубка Италии, сумев обыграть «Милан». Для бельгийского полузащитника Шарля де Кетеларе это стало своеобразной местью - прошлый сезон он провел в «Милане», но так и не вписался в команду, в результате чего был сдан в аренду в «Аталанту». Он заявил после матча, что счастлив в своем новом клубе.

- Мы приехали за победой и мы победили. Мы все очень рады. Для меня этот матч имел особое значение, но залогом победы стала командная игра, а также нашли волевые качества, ведь мы пропустили первыми. Я доволен в «Аталанте», - цитирует слова бельгийского полузащитника pianetamilan.it.