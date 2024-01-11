​Копмейнерс: «Мы жаждем победить в Кубке Италии»

«Аталанта» прошла в полуфинал Кубка Италии, команда обыграла «Милан» на его поле благодаря дублю Тена Копмейнерса. Нидерландский футболист огорчил Майка Меньяна в первом тайме, а во втором, вдобавок, реализовал одиннадцатиметровый удар. Герой матча прокомментировал свой успех:

- Я очень доволен, рад за наших болельщиков. Мы действительно жаждем победить в Кубке Италии. Я рад, что выступаю в «Аталанте» и не думаю о других клубах, - цитирует слова Копмейнерса pianetamilan.it.

«Аталанта» лишь однажды в своей истории выигрывала Кубок Италии - это было в далеком 1963 году.