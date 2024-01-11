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Италия. Кубок Италии

​Копмейнерс: «Мы жаждем победить в Кубке Италии»

11 Января 2024 • 04:48 Комментировать
Милан
1:2
Аталанта

«Аталанта» прошла в полуфинал Кубка Италии, команда обыграла «Милан» на его поле благодаря дублю Тена Копмейнерса. Нидерландский футболист огорчил Майка Меньяна в первом тайме, а во втором, вдобавок, реализовал одиннадцатиметровый удар. Герой матча прокомментировал свой успех:

- Я очень доволен, рад за наших болельщиков. Мы действительно жаждем победить в Кубке Италии. Я рад, что выступаю в «Аталанте» и не думаю о других клубах, - цитирует слова Копмейнерса pianetamilan.it.

«Аталанта» лишь однажды в своей истории выигрывала Кубок Италии - это было в далеком 1963 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Тён Копмейнерс

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