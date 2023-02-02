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Италия. Кубок Италии

«Кремонезе» обыграл «Рому» и впервые за 36 лет вышел в полуфинал Кубка Италии

02 Февраля 2023 • 04:00 Комментировать
Рома
1:2
Кремонезе
окончен

«Кремонезе» обыграл «Рому», забив столичному клубу два безответных мяча, и пробился в полуфинал Кубка Италии - впервые за последние 36 лет.

В предыдущий раз «Кремонезе» сыграл в полуфинале Кубка Италии в сезоне 1986/1987 - тогда клуб проиграл «Аталанте», 0:0 и 0:2.

Сейчас «Кремонезе» сыграет в полуфинале с «Фиорентиной». 

Протокол игры  
Рома1:2Кремонезе
  28'Дессерс Сириль (0:1)
  49'Челик Мехмет (0:2)
(1:2) Белотти Андреа90'  
Патрисиу Руй  26'Манчини Джанлука  29' 46' (Смоллинг Крис ( 46') Кумбулла Мараш 46' (Залевски Никола ( 46') Ибаньес РожерЧелик МехметЭль-Шаарави СтефанКристанте Бриан 46' (Дибала Пауло ( 46') Тахирович Бенджамин 57' (Абрахам Тэмми ( 57') Пеллегрини ЛоренцоВольпато Кристиан 46' (Матич Неманья ( 46') Белотти Андреа
Запасные: Боер ПьетроСольбаккен ОлаБове ЭдоардоФатиканти ДжакомоЛьоренте ДиегоСпинаццола ЛеонардоСвилар МилеВейналдум ДжорджиньоКамара Мохамед III
Сарр Мухамаду  81'Феррари Алекс  62'Бьянкетти МаттеоАйву Эмануэль  60'Гильоне ПаолоЦаджу Франк 67' (Чофани Даниэль ( 67') Пикель Шарль 64' (Бенасси Марко ( 64') Кастаньетти Микеле 83' (Гальдамес Пабло ( 83') Мейте СуалихоАфена-Гьян Феликс 46' (Валери Эмануэле ( 46') Дессерс Сириль  28' 47' (Окереке Давид ( 47')
Запасные: Васкес ХоанКарнесекки МаркоСаро Джанлука
01 февраля.

 

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Рома Кремонезе
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Рома Рома
Кремонезе Кремонезе
1
2
1.48 4.30 7.20
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02.02.23 в 23:00
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Сегодня, 02 Февраля
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