«Кремонезе» обыграл «Рому» и впервые за 36 лет вышел в полуфинал Кубка Италии

«Кремонезе» обыграл «Рому», забив столичному клубу два безответных мяча, и пробился в полуфинал Кубка Италии - впервые за последние 36 лет.

В предыдущий раз «Кремонезе» сыграл в полуфинале Кубка Италии в сезоне 1986/1987 - тогда клуб проиграл «Аталанте», 0:0 и 0:2.

Сейчас «Кремонезе» сыграет в полуфинале с «Фиорентиной».