Баллардини: «Даже и не думал о подобном успехе»

«Кремонезе» сенсационно обыграл «Рому», выбравшись в полуфинал Кубка Италии. Такое с клубом произошло лишь второй раз в его истории - впервые это случилось в 1987 году. Наставник «Кремонезе» Давиде Баллардини, лишь недавно вступивший в должность, признался, что очень удивлен результатом, так как не ожидал такого исхода.

- Провели очень хороший матч, когда вы играете против «Ромы», нужно и чуть-чуть удачи. Мы заслужили ее, так как яростно сражались всей командой. Я и не надеялся на такое выступление команды. Весь матч мы закрывали все поле, не позволяя сопернику разворачиваться, - заявил Баллардини в интервью Mediaset.