Моуринью высказался о вылете «Ромы» из Кубка Италии

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью высказался о поражении от «Кремонезе» в ¼ финала Кубка Италии. Римский клуб уступил со счетом 1:2.

«Мои поздравления сопернику. Эта команда одержала две большие победы – над «Наполи» и «Ромой». «Кремонезе» заслуженно сыграет в ½ финала Кубка.

В этом матче «Рома» сыграла ужасно. Я провел много поединков и всегда стараюсь быть объективным. Это неудача всего коллектива, не нужно перекладывать вину на кого-то одного», - передает слова португальца Yahoo Sports.

Следующий матч «Рома» проведет в Серии А против «Эмполи». Игра пройдет 4 февраля.