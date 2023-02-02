«Рома» покидает Кубок Италии, неожиданно проиграв «Кремонезе»

«Рома» играла против «Кремонезе» в 1/8 финала Кубка Италии и неожиданно уступила скромному сопернику. В середине первого тайма Сириль Дессерс немного картинно упал в штрафной, но заработал пенальти и сам же пробил с точки в девятку. В начале второго тайма Шарль Пикель пробил в касание, и мяч от Мехмета Челика во второй раз оказался в воротах «Ромы» Тэмми Абрахам получил мяч на грани офсайда и направил его в штангу. Только перед финальным свистком «волки» реализовали один из своих моментов, Андреа Белотти забил гол престижа - 1:2.
Протокол игры
|28'Дессерс Сириль (0:1)
|49'Челик Мехмет (0:2)
|(1:2) Белотти Андреа90'
Патрисиу Руй• 27'Манчини Джанлука 29'46' (Смоллинг Крис (46') •Кумбулла Мараш46' (Залевски Никола (46') •Ибаньес Рожер•Челик Мехмет•Эль-Шаарави Стефан•Кристанте Бриан46' (Дибала Пауло (46') •Тахирович Бенджамин57' (Абрахам Тэмми (57') •Пеллегрини Лоренцо•Вольпато Кристиан46' (Матич Неманья (46') •Белотти Андреа
Сарр Мухамаду• 81'Феррари Алекс• 62'Бьянкетти Маттео•Айву Эмануэль• 60'Гильоне Паоло•Цаджу Франк67' (Чофани Даниэль (67') •Пикель Шарль64' (Бенасси Марко (64') •Кастаньетти Микеле83' (Гальдамес Пабло (83') •Мейте Суалихо•Афена-Гьян Феликс46' (Валери Эмануэле (46') •Дессерс Сириль 29'47' (Окереке Давид (47')
Запасные: Васкес Хоан•Карнесекки Марко•Саро Джанлука
01 февраля.
Бан пользователя