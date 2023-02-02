«Рома» покидает Кубок Италии, неожиданно проиграв «Кремонезе»

«Рома» играла против «Кремонезе» в 1/8 финала Кубка Италии и неожиданно уступила скромному сопернику. В середине первого тайма Сириль Дессерс немного картинно упал в штрафной, но заработал пенальти и сам же пробил с точки в девятку. В начале второго тайма Шарль Пикель пробил в касание, и мяч от Мехмета Челика во второй раз оказался в воротах «Ромы» Тэмми Абрахам получил мяч на грани офсайда и направил его в штангу. Только перед финальным свистком «волки» реализовали один из своих моментов, Андреа Белотти забил гол престижа - 1:2.