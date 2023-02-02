​Моуринью снова выразил недовольство составом «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью продолжает посылать клубу сигналы о необходимости усиления и расширения состава. После вылета из Кубка Италии португалец сообщил, что у него нет возможности для ротации.

Напомним, что «Рома» в среду проиграла дома «Кремонезе» с результатом 1:2.

«Сейчас мы должны сосредоточиться на следующем матче. Но мы не должны забивать, что с нынешним составом нам тяжело применять ротацию», - сказал Моуринью журналистам.

«Мы заслуживали другого результата в Неаполе, когда проиграли, но провели отличный матч. Я гордился командой. Сегодня я не могу сказать то же самое», - добавил португалец.