Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Италия. Кубок Италии

​Моуринью снова выразил недовольство составом «Ромы»

02 Февраля 2023 • 17:22 Комментировать
Рома
1:2
Кремонезе
окончен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью продолжает посылать клубу сигналы о необходимости усиления и расширения состава. После вылета из Кубка Италии португалец сообщил, что у него нет возможности для ротации. 

Напомним, что «Рома» в среду проиграла дома «Кремонезе» с результатом 1:2.

«Сейчас мы должны сосредоточиться на следующем матче. Но мы не должны забивать, что с нынешним составом нам тяжело применять ротацию», - сказал Моуринью журналистам.

«Мы заслуживали другого результата в Неаполе, когда проиграли, но провели отличный матч. Я гордился командой. Сегодня я не могу сказать то же самое», - добавил португалец.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.02.23 в 23:00
Ювентус Ювентус
Лацио Лацио
2.01 3.40 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Февраля
17:22 · Италия. Кубок
​Моуринью снова выразил недовольство составом «Ромы»
08:53 · Италия. Кубок
Моуринью высказался о вылете «Ромы» из Кубка Италии
05:33 · Италия. Кубок
Баллардини: «Даже и не думал о подобном успехе»
04:00 · Италия. Кубок
«Кремонезе» обыграл «Рому» и впервые за 36 лет вышел в полуфинал Кубка Италии
01:03 · Италия. Кубок
«Рома» покидает Кубок Италии, неожиданно проиграв «Кремонезе»
01 Февраля
22:01 · Италия. Кубок
«Торино» с Миранчуком вылетел из Кубка, уступив «Фиорентине» 1
20:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Лацио»: прогноз на матч Кубка Италии – 2 февраля 2023
19:26 · Италия. Кубок
«Фиорентина» - «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
18:08 · Италия. Кубок
​Аллегри: «Снятие 15 очков – не оправдание»
17:43 · Италия. Кубок
​У Погба опять проблемы, он не сыграет с «Лацио» 2
09:09 · Италия. Кубок
Индзаги верит в прогресс Лукаку
01:58 · Италия. Кубок
Индзаги прокомментировал исключение Шкриньяра из состава «Интера» 3
00:56 · Италия. Кубок
Гол Дармиана позволил «Интеру» выбить «Аталанту» 1
31 Января
22:30 · Италия. Кубок
«Интер» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:47 · Италия. Кубок
​«Рома» - «Кремонезе»: прогноз на матч Кубка Италии – 1 февраля 2023
Все новости
Рекомендуем