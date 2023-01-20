Кьеза – о первом с января 2022 голе: «Это был ужасный год для меня»

Футболист «Ювентуса» Федерико Кьеза поделился впечатлениями после первого за 378 дней забитого мяча.

Точный удар вингера принёс туринцам победу над «Монцей» в матче Кубка Италии (2:1). Для Кьезы гол стал первым с начала января 2022 – из-за травмы крестообразной связки он вернулся на поле только в конце того же года.

«В течение всего этого времени я не мог помочь своим товарищам по команде. Это был ужасный год для меня. Я сосредоточен на возвращении оптимальной формы.

Сейчас мне непросто привыкнуть к такому ритму – матчи проходят каждые три дня. Я стараюсь максимально выложиться, чтобы хоть как-то компенсировать своё длительное отсутствие», – высказался в интервью Sport Mediaset Кьеза.