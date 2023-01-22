«Ювентус» вышел в четвертьфинал Кубка Италии в шестнадцатый раз подряд - это рекорд

В матче 1/8 финала Кубка Италии туринский «Ювентус» сумел преодолеть сопротивление «Монцы», пробившись в четвертьфинал турнира. Для туринцев это был ожидаемый успех - и не только из-за уступающего в классе соперника, но и в силу того, что «Ювентус» приучил своих поклонников к тому, что он постоянно выходит в четвертьфинал Кубка Италии.

Это туринцам удавалось последние шестнадцать лет - серия началась еще в сезоне 2007/2008. Также уже двенадцать раз подряд в четвертьфинал турнира выбирается римский «Лацио». Матчи четвертьфинала Кубка Италии пройдут с 31 января по второе февраля.