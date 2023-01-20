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Италия. Кубок Италии

Кьеза забил впервые за 378 дней

20 Января 2023 • 00:53 Комментировать
Ювентус
2:1
Монца
окончен

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза впервые более чем за год поразил ворота соперников.

25-летний футболист отличился в поединке Кубка Италии, поразив ворота «Монцы» на 78-й минуте встречи. По данным Opta, сегодняшний гол стал для итальянца первым за 378 дней. Свой предыдущий мяч Кьеза отпраздновал в матче против «Наполи», который состоялся 6 января 2022 года. Вскоре после этого игрок получил травму крестообразных связок, из-за которой не выходил на поле до конца года.

На счету Федерико Кьезы 19 забитых мячей и 16 результативных передач в 68 встречах за «Ювентус» с момента перехода из «Фиорентины» в 2020 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Кьеза
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