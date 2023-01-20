«Ювентус» без особых проблем прошёл «Монцу»

В заключительном матче стадии 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» принимал «Монцу». Туринцы сыграли смешанным составом и в итоге решили задачу, но не без приключений. Середняки Серии А намного чаще контролировали мяч и особо ни в чем не уступали, если смотреть на «голую статистику», но она далеко не главная в футболе. По моментам «старая синьора» доминировала.

Уже в дебюте Николо Фаджоли получил мяч после неудачного выноса от защитника и пробил немного правее ворот. Вскоре в контратаке Уэстон Маккенни здорово сыграл на Мойзе Кина, который метко попал в правый угол ворот. На 24-й минуте «Монца» отыгралась, после подачи углового Матиа Валоти опередил Данило и головой сыграл просто превосходно. В ответ Самуэль Айлинг лишь немного был неточен.

Сразу после перерыва только нога голкипера помешала Кину оформить дубль. Всё решил в итоге Федерико Кьеза, который взял игру на себя, слева ушел в центр и вколотил мяч в сетку. В концовке Аркадиуш Милик мог снимать все вопросы, но угодил мячом в опекуна.

2:1, «Ювентус» идет дальше и в 1/4 финала сыграет против «Лацио».