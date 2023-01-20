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Италия. Кубок Италии

«Ювентус» без особых проблем прошёл «Монцу»

20 Января 2023 • 00:55 Комментировать
Ювентус
2:1
Монца
окончен

В заключительном матче стадии 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» принимал «Монцу». Туринцы сыграли смешанным составом и в итоге решили задачу, но не без приключений. Середняки Серии А намного чаще контролировали мяч и особо ни в чем не уступали, если смотреть на «голую статистику», но она далеко не главная в футболе. По моментам «старая синьора» доминировала.

Уже в дебюте Николо Фаджоли получил мяч после неудачного выноса от защитника и пробил немного правее ворот. Вскоре в контратаке Уэстон Маккенни здорово сыграл на Мойзе Кина, который метко попал в правый угол ворот. На 24-й минуте «Монца» отыгралась, после подачи углового Матиа Валоти опередил Данило и головой сыграл просто превосходно. В ответ Самуэль Айлинг лишь немного был неточен.

Сразу после перерыва только нога голкипера помешала Кину оформить дубль. Всё решил в итоге Федерико Кьеза, который взял игру на себя, слева ушел в центр и вколотил мяч в сетку. В концовке Аркадиуш Милик мог снимать все вопросы, но угодил мячом в опекуна.

2:1, «Ювентус» идет дальше и в 1/4 финала сыграет против «Лацио».

Протокол игры  
Ювентус2:1Монца
(1:0) Кин Мойзе8'  
  24'Валоти Матиа (1:1)
(2:1) Кьеза Федерико78'  
Перин МаттиаГатти ФедерикоРугани ДаниэлеДанило ЛуисМаккенни УэстонАйлинг Самуэль 74' (Алекс Сандро ( 74') Фаджоли Николо 75' (Ди Мария Анхель ( 75') Паредес ЛеандроМиретти Фабио 61' (Кьеза Федерико ( 61') Соуле Матиас 61' (Локателли Мануэль ( 61') Кин Мойзе 82' (Милик Аркадиуш ( 82')
Запасные: Бремер ГлейсонЩесны ВойцехПинсольо КарлоКостич ФилипБарбьери Томмазо
Краньо АлессиоАнтов Валентин  59' 82' (Сенси Стефано ( 82') МарлонМари ПаблоКарбони Андреа 57' (Ровелла Николо ( 57'  62') Раноккья ФилиппоПессина Маттео 57' (Аугусто Карлос ( 57') Д'Аллесандро Марко 67' (Виньято Самуэле ( 67') Колпани АндреаВалоти Матиа 67' (Иццо Армандо ( 67') Гюткьяр Кристиан
Запасные: Петанья АндреаФеррарис АндреаКоломбо ЛеонардоСоррентино АлессандроБарберис АндреаБондо ВарренМачин ХосеКальдирола ЛукаЛаманна ЭугениоЧиурриа Патрик
19 января.

 

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