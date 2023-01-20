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Италия. Кубок Италии

Ассистент Аллегри признался, что Кубок Италии важен для «Ювентуса»

20 Января 2023 • 08:32 Комментировать
Ювентус
2:1
Монца
окончен

Ассистент главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри Марко Ландуччи поделился своими эмоциями от победы туринского коллектива в матче 1/8 финала Кубка Италии против команды «Монца», который завершился со счётом 2:1.

«Это был важный для нас матч, в нашем составе было много молодых игроков, который сыграли хорошо. Сейчас мы довольны, ведь Кубок Италии действительно важен для «Ювентуса». Обидно, что пропустили с углового, надо быть осторожнее, но нам удалось пройти в следующий раунд, и это главное», — цитирует речь Ландуччи Sport Mediaset.

В четвертьфинальной стадии «Ювентус» сыграет с «Лацио», который в 1/8 финала победил «Болонью» со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Массимилиано Аллегри Монца Марко Ландуччи
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