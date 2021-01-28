«Ювентус» разгромил «СПАЛ 2013» по пути в кубковый полуфинал

«Ювентус» в прогулочном режиме пробился в полуфинал Кубка Италии, одолев «СПАЛ 2013» со счётом 4:0. Андреа Пирло выставил на игру смешанный состав, который без труда решил задачу. Быстрый гол Альваро Мораты с пенальти положил начало разгрому. В одном из многочисленных опасных эпизодов здорово сыграл Джанлука Фработта, который с линии штрафной направил мяч в сетку. После перерыва свой заслуженный гол забил и Деян Кулушевски, который также выделялся в составе хозяев. На 90-й минуте точку поставил Федерико Кьеза.Соперник «Ювентуса» по полуфинальным матчам - «Интер».