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«Ювентус» разгромил «СПАЛ 2013» по пути в кубковый полуфинал

28 Января 2021, 00:43,

Global Look Press

«Ювентус» в прогулочном режиме пробился в полуфинал Кубка Италии, одолев «СПАЛ 2013» со счётом 4:0. Андреа Пирло выставил на игру смешанный состав, который без труда решил задачу. Быстрый гол Альваро Мораты с пенальти положил начало разгрому. В одном из многочисленных опасных эпизодов здорово сыграл Джанлука Фработта, который с линии штрафной направил мяч в сетку. После перерыва свой заслуженный гол забил и Деян Кулушевски, который также выделялся в составе хозяев. На 90-й минуте точку поставил Федерико Кьеза.
Соперник «Ювентуса» по полуфинальным матчам - «Интер».
Протокол игры  
Ювентус 4:0 СПАЛ 2013
(1:0) Мората Альваро 16'    
(2:0) Фработта Джанлука 33'    
(3:0) Кулушевски Деян 78'    
(4:0) Кьеза Федерико 90'    
Буффон Джанлуиджи Дрэгушин Раду Де Лихт Маттайс Демирал Мерих   83' (Да Грака Козимо (   83') Фработта Джанлука   67' (Кьеза Федерико (   67'   81') Бернардески Федерико   46' (Ди Пардо Алессандро (   46') Фаджоли Николо   87' (Маккенни Уэстон (   87') Рабио Адриен   85' Ремзи Аарон Мората Альваро Кулушевски Деян
Запасные: Щесны Войцех Бонуччи Леонардо Данило Луис Пинсольо Карло Куадрадо Хуан Мело Артур Кьеллини Джорджо
Бериша Этрит Околи Меме Викари Франческо   46' (Сала Марко (   46') Раньери Лука   46' (Томович Ненад (   46') Дикманн Лоренцо Миссироли Симоне   86' (Вивиани Федерико (   86') Эспозито Сальваторе   66' (Валоти Матиа (   66'   80') Серникола Леонардо   50' Сек Демба Флоккари Сержио   66' (Моро Лука (   66') Бриньола Энрико
Запасные: Спальтро Риккардо Палоски Альберто Тиам Демба Минелли Стефано Стрефецца Габриэль
27 января.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, СПАЛ 2013
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
28 Января 2021, 01:11

В отличие от Барсы, тут более-менее чувствовалась жизнь. Видно, что этот Юве ещё не совсем пропащий и только Пирло мешает им играть. Но СПАЛ - не соперник, с которым можно лажать даже экспериментальным составом. Так что победа логична и очевидна, Юве решал весь матч. Рад, что забил Фработта, оправдывает доверие тренера, пусть и игрок всё ещё ротации. Кулушевски показал себя, но лучше прибавлять в дальнейшем, чтобы немного напряжения снять с Криштиану. Ну, и Кьеза удачно вышел на замену, что радует. Лёгкая победа, дальше будет посложнее, может даже вылет. Но один трофей за сезон Юве всё же должен взять, так что верим в Кубок! А то чемпионство пока миланским грандам отходит, а Юве буксует.

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