«Ювентус» разгромил «СПАЛ 2013» по пути в кубковый полуфинал

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28 Января 2021, 00:43,
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«Ювентус» в прогулочном режиме пробился в полуфинал Кубка Италии, одолев «СПАЛ 2013» со счётом 4:0. Андреа Пирло выставил на игру смешанный состав, который без труда решил задачу. Быстрый гол Альваро Мораты с пенальти положил начало разгрому. В одном из многочисленных опасных эпизодов здорово сыграл Джанлука Фработта, который с линии штрафной направил мяч в сетку. После перерыва свой заслуженный гол забил и Деян Кулушевски, который также выделялся в составе хозяев. На 90-й минуте точку поставил Федерико Кьеза.
Соперник «Ювентуса» по полуфинальным матчам - «Интер».
Соперник «Ювентуса» по полуфинальным матчам - «Интер».
Протокол игры
|(1:0) Мората Альваро 16'
|(2:0) Фработта Джанлука 33'
|(3:0) Кулушевски Деян 78'
|(4:0) Кьеза Федерико 90'
Буффон Джанлуиджи • Дрэгушин Раду • Де Лихт Маттайс • Демирал Мерих 83' ( Да Грака Козимо ( 83') • Фработта Джанлука 67' ( Кьеза Федерико ( 67' ) • 81'Бернардески Федерико 46' ( Ди Пардо Алессандро ( 46') • Фаджоли Николо 87' ( Маккенни Уэстон ( 87') • Рабио Адриен • 85'Ремзи Аарон • Мората Альваро • Кулушевски Деян
Запасные: Щесны Войцех • Бонуччи Леонардо • Данило Луис • Пинсольо Карло • Куадрадо Хуан • Мело Артур • Кьеллини Джорджо
Бериша Этрит • Околи Меме • Викари Франческо 46' ( Сала Марко ( 46') • Раньери Лука 46' ( Томович Ненад ( 46') • Дикманн Лоренцо • Миссироли Симоне 86' ( Вивиани Федерико ( 86') • Эспозито Сальваторе 66' ( Валоти Матиа ( 66' ) • 80'Серникола Леонардо • 50'Сек Демба • Флоккари Сержио 66' ( Моро Лука ( 66') • Бриньола Энрико
Запасные: Спальтро Риккардо • Палоски Альберто • Тиам Демба • Минелли Стефано • Стрефецца Габриэль
27 января.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, СПАЛ 2013
В отличие от Барсы, тут более-менее чувствовалась жизнь. Видно, что этот Юве ещё не совсем пропащий и только Пирло мешает им играть. Но СПАЛ - не соперник, с которым можно лажать даже экспериментальным составом. Так что победа логична и очевидна, Юве решал весь матч. Рад, что забил Фработта, оправдывает доверие тренера, пусть и игрок всё ещё ротации. Кулушевски показал себя, но лучше прибавлять в дальнейшем, чтобы немного напряжения снять с Криштиану. Ну, и Кьеза удачно вышел на замену, что радует. Лёгкая победа, дальше будет посложнее, может даже вылет. Но один трофей за сезон Юве всё же должен взять, так что верим в Кубок! А то чемпионство пока миланским грандам отходит, а Юве буксует.