Италия. Кубок Италии 2020-2021
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Пирло: «Ювентус» ставил цель - пробиться в полуфинал»

28 Января 2021, 08:53,

Global Look Press

Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло пообщался с журналистами после четвертьфинального поединка Кубка Италии против СПАЛа. Встреча завершилась разгромной победой «старой синьоры» со счетом 4:0.

«Мы ставили перед собой цель - пробиться в полуфинал. Это получилось сделать, несмотря на сопротивление достойного соперника. Было важно убедительно выступить, «Ювентус» сыграл уверенно с первой и до последней минуты», - передает слова специалиста издание RAI Sport.

В полуфинале Кубка Италии подопечные Андреа Пирло встретятся с миланским «Интером».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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Комментарии (4)
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0
beorn_n
28 Января 2021, 09:50

Так держать. Но поф на этот кубок, частично поф на скудетто, главное лч!

3
overkill666
28 Января 2021, 10:15

этот сезон переходный. Пирло только строит свою команду. я бы не стал расчитывать на много трофеев, тем более на ЛЧ. остаться в зоне ЛЧ, побороться за сериал, побороться за КИ и постараться как можно дальше пройти в ЛЧ. вот более реальные цели на этот сезон, как по мне.

0
beorn_n
28 Января 2021, 11:00

то само собой понятно, но тот же КриРо не молодеет, Буффон, Бонуччи, Кьел, Куадрадо, Данило, Сандро все уже 30+, неплохо было бы поднапрячься и взять лч а потом уже формировать новую команду с расчетом на молодежь), ну это так мечты).

0
Juve164
28 Января 2021, 12:33

Они в свои лучшие годы не взяли лч, сейчас тем более не возьмут

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