Кьеза: «Кубок Италии важен для «Ювентуса»

Форвард туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза высказался о победе над СПАЛом в матче 1/4 финала Кубка Италии. «Старая синьора» одержала крупную победу со счетом 4:0.

«Ювентус» настроен пройти как можно дальше в Кубке Италии. Этот турнир важен для нас. Команда намерена выиграть трофей, но сейчас нам нужно сосредоточиться на поединке против «Сампдории». После этого мы подумаем о полуфинале. У «Ювентуса» очень напряженный календарь, но мы готовы к любым трудностям», - передает слова нападающего RAI Sport.

В 1/2 финала Кубка Италии команда Андреа Пирло встретится с миланским «Интером».