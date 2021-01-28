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Кьеза: «Кубок Италии важен для «Ювентуса»

28 Января 2021, 08:59,

Global Look Press

Форвард туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза высказался о победе над СПАЛом в матче 1/4 финала Кубка Италии. «Старая синьора» одержала крупную победу со счетом 4:0.

«Ювентус» настроен пройти как можно дальше в Кубке Италии. Этот турнир важен для нас. Команда намерена выиграть трофей, но сейчас нам нужно сосредоточиться на поединке против «Сампдории». После этого мы подумаем о полуфинале. У «Ювентуса» очень напряженный календарь, но мы готовы к любым трудностям», - передает слова нападающего RAI Sport.

В 1/2 финала Кубка Италии команда Андреа Пирло встретится с миланским «Интером».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Федерико Кьеза
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