Италия. Кубок Италии 2020-2021
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​Пирло считает СПАЛ из Серии Б опасным соперником

26 Января 2021, 19:47,

Global Look Press

В среду «Ювентус» проведёт четвертьфинальный матч Кубка Италии против клуба СПАЛ, выступающего в Серии Б. Главный тренер туринской команды Андреа Пирло дал комментарий перед игрой.

«Будущий матч таит много опасностей. Мы сталкиваемся с командой уровня Серии Б только на бумаге. Если посмотреть на другие страны, то «Бавария» вылетела из национального кубка от команды из более низкого дивизиона, как и «Реал». Так что мы должны готовиться к трудному матчу. Наша цель – выйти в полуфинал, поэтому нам нужна максимальная концентрация. СПАЛ в этом сезоне очень хорошо играл в Кубке Италии и Серии Б, мы не можем их недооценивать», - сказал Пирло клубной пресс-службе.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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