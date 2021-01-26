​Пирло считает СПАЛ из Серии Б опасным соперником

В среду «Ювентус» проведёт четвертьфинальный матч Кубка Италии против клуба СПАЛ, выступающего в Серии Б. Главный тренер туринской команды Андреа Пирло дал комментарий перед игрой.

«Будущий матч таит много опасностей. Мы сталкиваемся с командой уровня Серии Б только на бумаге. Если посмотреть на другие страны, то «Бавария» вылетела из национального кубка от команды из более низкого дивизиона, как и «Реал». Так что мы должны готовиться к трудному матчу. Наша цель – выйти в полуфинал, поэтому нам нужна максимальная концентрация. СПАЛ в этом сезоне очень хорошо играл в Кубке Италии и Серии Б, мы не можем их недооценивать», - сказал Пирло клубной пресс-службе.