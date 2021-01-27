Миранчук забил гол «Лацио» и почти сразу был заменён

В среду вечером билет в полуфинал Кубка Италии разыгрывают «Аталанта» и «Лацио». Россиянин Алексей Миранчук вышел в стартовом составе своей команды и на пятьдесят седьмой минуте забил гол, реализовав выход на вратаря. Миранчук сделал счёт 3:2 в пользу своей команды.

Почти сразу после забитого мяча Миранчук был заменён на Мартена де Рона. Этому поспособствовала красная карточка, которую незадолго до гола получил игрок «Аталанты» Хосе Паломино.

Следить за кубковым матчем между «Аталантой» и «Лацио» во всех красках можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.