Италия. Кубок Италии 2020-2021
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Миранчук забил гол «Лацио» и почти сразу был заменён

27 Января 2021, 21:10,

Global Look Press

В среду вечером билет в полуфинал Кубка Италии разыгрывают «Аталанта» и «Лацио». Россиянин Алексей Миранчук вышел в стартовом составе своей команды и на пятьдесят седьмой минуте забил гол, реализовав выход на вратаря. Миранчук сделал счёт 3:2 в пользу своей команды.

Почти сразу после забитого мяча Миранчук был заменён на Мартена де Рона. Этому поспособствовала красная карточка, которую незадолго до гола получил игрок «Аталанты» Хосе Паломино.

Следить за кубковым матчем между «Аталантой» и «Лацио» во всех красках можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук
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Комментарии (1)
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NOBODY
27 Января 2021, 21:16

а знаю, почему заменили - а он не должен был гол забивать )))))))))

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